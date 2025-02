Das Treffen zwischen Trump und Putin in Saudi-Arabien könnte nächste Woche stattfinden, Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Gespräche zwischen US-amerikanischen und russischen Beamten in Saudi-Arabien sind abgeschlossen. Sie dienten der Erörterung der Beendigung des Krieges in der Ukraine. Ein Treffen zwischen Trump und Putin könnte nächste Woche stattfinden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.

Die Gespräche in Riad fanden ohne die Teilnahme von Vertretern Kiews statt, und Europa hat Schwierigkeiten, auf das Tempo der Ereignisse zu reagieren.

Die Gespräche folgten auf das Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in der vergangenen Woche, bei dem sich wichtige Positionen der USA zu dem Konflikt geändert haben. Das Treffen könnte bereits nächste Woche in Saudi-Arabien stattfinden, und die Delegationen der beiden Länder könnten sich bereits heute auf die Durchführung des Treffens einigen.

Das Treffen dient dazu, „herauszufinden, ob die Russen es ernst meinen und ob sie auf der gleichen Seite stehen“ wie die USA, was die Beendigung des Krieges in der Ukraine angeht, so die Sprecherin des Außenministeriums, Tami Bruce, die Journalisten informierte, die Rubio begleiteten.

Die Treffen finden vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen den USA und Russland statt. Die Frage der Beteiligung Kiews an künftigen Friedensabkommen bleibt eine der größten Herausforderungen bei der Suche nach einer Lösung des Konflikts.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bereits erklärt, dass die Ukraine keine Abkommen ohne ihre Beteiligung anerkennen wird, was zusätzliche Fragen über die Stabilität des Verhandlungsprozesses aufwirft.