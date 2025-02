Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass in der Ukraine schon lange keine Wahlen mehr stattgefunden haben. Ihm zufolge hat das derzeitige Staatsoberhaupt eine niedrige Bewertung.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Sendung des Weißen Hauses.

„Jetzt haben wir eine Situation in der Ukraine, in der es seit langem keine Wahlen mehr gegeben hat. Das Kriegsrecht wurde dort eingeführt. Und der ukrainische Führer hat jetzt, so traurig es für mich ist, das zu sagen, 4% Unterstützung“, sagte Trump.

Selenskyj’s Bewertung