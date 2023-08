Die Ukraine überprüft Schutzräume und "Unzerstörbarkeitsstellen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett wird wiederholte Inspektionen von Schutzräumen in der Ukraine anordnen. Außerdem sollen in Vorbereitung auf die Herbst-Winter-Periode „unzerstörbare Punkte“ überprüft werden. Dies kündigte Ministerpräsident Denys Schmyhal während einer Sitzung des Ministerkabinetts an.

„Im Juni dieses Jahres haben wir einzelne Verantwortliche vor Ort entlassen, und einige wurden wegen des schlechten Zustands der Unterkünfte verwarnt. Es ist mehr als ein Monat vergangen, und deshalb werden wir jetzt die Anweisung geben, erneut zu prüfen, ob die Situation korrigiert wurde“, sagte Schmyhal.

Wenn sich am Zustand der Unterkünfte nichts geändert hat, werden ihm zufolge erneut Personalentscheidungen getroffen.

Was die Kontrolle der „unzerstörbaren Punkte“ betrifft, so sind die lokalen Behörden und andere Stellen für die Überprüfung zuständig. Sie müssen sicherstellen, dass die „unzerstörbaren Punkte“ vorbereitet und mit allem Notwendigen ausgestattet sind.