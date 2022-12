Die Ukraine hat 2 Mrd. USD aus den USA erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Staatshaushalt hat 2 Mrd. USD an Zuschüssen aus den USA erhalten. Dies teilte das Finanzministerium am Dienstag, den 20. Dezember, mit.

„Der Staatshaushalt der Ukraine hat vom Treuhandfonds der Weltbank im Rahmen des Projekts Unterstützung der öffentlichen Ausgaben für eine nachhaltige öffentliche Verwaltung in der Ukraine einen Zuschuss in Höhe von 2 Mrd. USD erhalten“, heißt es in der Erklärung.

Es handelt sich um die zweite Tranche des Gesamtzuschusses von 4,5 Mrd. USD. Die Gelder werden für Renten und Gehälter der Mitarbeiter des Katastrophenschutzes sowie für medizinische Leistungen im Rahmen des Programms für medizinische Garantien verwendet.

„Seit den ersten Tagen des verbrecherischen Einmarsches Russlands in die Ukraine haben uns die Vereinigten Staaten auf jede erdenkliche Weise unterstützt, unter anderem durch die Bereitstellung von Finanzhilfen für den Staatshaushalt in Form von Zuschüssen. Diese Hilfe ist äußerst wichtig, denn sie ermöglicht es uns nicht nur, die vorrangigen Sozialleistungen pünktlich und in vollem Umfang zu erbringen, sondern erhöht auch nicht die weitere Schuldenlast des Staatshaushalts“, sagte der ukrainische Finanzminister Serhij Martschenko.

Insgesamt hat die Ukraine seit Beginn der russischen Invasion bereits 12 Milliarden Dollar an Zuschüssen von den Vereinigten Staaten erhalten. Damit sind die USA der größte Geber direkter Budgethilfe unter allen Partnerländern im Jahr 2022.

Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass die Ukraine 500 Millionen kanadische Dollar erhalten hat. Dieses Darlehen wird zu Vorzugsbedingungen über ein Verwaltungskonto des IWF gewährt.

