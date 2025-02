Die Ukraine hat die Drohnenproduktion verzehnfacht: Die Regierung hat weitere 8 Milliarden bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Januar 2025 hat sich die ukrainische Produktion von Drohnen im Vergleich zum Januar 2024 verzehnfacht, sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal. 2023 und 2024 habe sich die ukrainische Eigenproduktion von Artillerie verdreifacht, gepanzerte Mannschaftstransportwagen seien um das Fünffache, Panzerabwehrwaffen um das Zweifache und Munition um das 2,5-Fache gestiegen. „Gleichzeitig produzieren wir jetzt etwa ein Drittel der Waffen, die wir brauchen. Das Ziel der Regierung ist es, unsere eigene Waffenproduktion auf mindestens die Hälfte des aktuellen Bedarfs zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir in diesem Jahr eine Rekordsumme für die Modernisierung unserer eigenen Verteidigungsindustrie und den Kauf von Waffen bereitgestellt“, sagte Schmyhal. Ihm zufolge hat die Regierung beschlossen, weitere 7,9 Milliarden Hrywnja für den Kauf von Drohnen bereitzustellen. „Diese Mittel werden an den Staatlichen Dienst für Sonderkommunikation und Informationsschutz weitergeleitet, der die notwendigen Käufe tätigen wird“, fügte Schmyhal hinzu. Lesen Sie mehr: „Hölle“ für die Russen. Wie die Ukraine eine Superdrohne herstellte und mit einem Marschflugkörper endete Zur Erinnerung: Die Ukraine entwickelt eine Rüstungsproduktion, wobei jede Hrywnja an Steuergeldern an die Streitkräfte der Ukraine geht.