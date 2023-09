Ukraine exportiert wieder Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat im Zuge der Stabilisierung des Energiesystems den zweiten Tag in Folge Strom nach Europa exportiert. Dies meldet Ukrenergo am Dienstag, den 5. September.

Es heißt, dass der maximale Verbrauch gestern Abend 6% niedriger war als am vergangenen Montag, dem 28. August. Gleichzeitig war der Verbrauch zu Beginn dieser Woche 3% höher als am vorangegangenen Werktag – Freitag, 1. September.

„Angesichts der Tatsache, dass die durchschnittliche Tagestemperatur am 4. September um 1,6 ˚C niedriger war als am 1. September, ist der Anstieg des Verbrauchs hauptsächlich auf den Beginn der Arbeitswoche zurückzuführen“, heißt es in dem Bericht.

Nach Angaben von Ukrenergo hat das Energiesystem heute Stromimporte aus der Slowakei und Moldawien. Das Gesamtvolumen beträgt 2246 MWh, mit einer maximalen Kapazität von bis zu 516 MW in einigen Stunden.

Gleichzeitig findet heute von 11:00 bis 13:00 Uhr ein Stromexport in die Slowakei mit einem Gesamtvolumen von 400 MWh statt.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass derzeit eine groß angelegte Reparaturkampagne an den Erzeugungsanlagen stattfindet. Dies schränkt die Möglichkeit, den wachsenden Verbrauch in den Abendstunden zu gewährleisten, erheblich ein.

Aufgrund der Feindseligkeiten und anderer Gründe sind 434 Siedlungen in der Ukraine weiterhin ohne Licht. Infolge des Artilleriebeschusses der Frontgebiete durch die Russen wurden neue Schäden an den Netzen in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Charkiw und Cherson verursacht. Die Stromversorgung wird mit Genehmigung des Militärs in einer Sicherheitslage wiederhergestellt.