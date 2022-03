Ukraine führt Kredite für Unternehmen zu 0% ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Um die ukrainische Wirtschaft während des Kriegsrechts anzukurbeln, werden vergünstigte Kredite für Unternehmer zu 0 % eingeführt, und es ist eine weitreichende Deregulierung sowie eine 100%ige Garantie für die Einlagen der Bürger geplant. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyjy am 18. März bekannt.

Nach Angaben des Staatschefs hat die Regierung bereits einen Beschluss zur Ausweitung der Kreditvergabe für Unternehmer auf der Grundlage des 5-7-9%-Programms vorbereitet.

„Jedes Unternehmen kann für die Dauer des Kriegsrechts plus einen Monat nach dem Krieg einen Kredit zu 0 % erhalten. Danach gilt ein Mindestsatz von 5 %. Der Gesamtbetrag des Darlehens könnte sich auf bis zu 60 Millionen Hrywnja belaufen. „, erklärte Selenskyj.

Er erteilte der Nationalbank, den Abgeordneten und dem Ministerkabinett den Auftrag, eine gesetzliche Möglichkeit zu finden, die Einlagen in ukrainischen Banken zu 100 % zu garantieren.

„Ich habe den Auftrag erteilt, eine solche gesetzliche Möglichkeit zu finden, dass der Staat 100 % der Einlagen in ukrainischen Banken garantiert. 100%. Nicht einen Teil davon, wie es jetzt üblich ist, sondern den ganzen. Das gesamte Depot. In jeder Bank unseres Staates, „- sagte das Staatsoberhaupt in einer anderen Ansprache.

Darüber hinaus bereitet das Ministerkabinett einen umfassenden Abbau von Vorschriften vor.

„Es gab mehr als 600 Genehmigungen und Lizenzen für Unternehmen, und etwa 20 sind weiterhin obligatorisch. Nur solche, die einfach nicht annulliert werden können. So zum Beispiel beim Umgang mit radioaktiven Abfällen. Für die absolute Mehrheit der Unternehmen in der Ukraine wird also ein deklaratives Prinzip gelten: Erklären Sie den Beginn der Tätigkeit – und Sie sind frei zu arbeiten“, – sagte der Präsident…