Die Ukraine ist 2019-2023 zum größten europäischen Waffenimporteur in Europa geworden. Dies geht aus den Daten des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) hervor.

Es wird festgestellt, dass in diesem Zeitraum die Waffenimporte der europäischen Staaten um 94% höher waren als in den Jahren 2014-2018. Generell hat der Anstieg der europäischen Waffenexporte in den letzten Jahren ein Rekordniveau erreicht. Gleichzeitig haben sich die russischen Waffenexporte in den letzten fünf Jahren fast halbiert.

Seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 haben etwa 30 Staaten der Ukraine wichtige Waffen als Militärhilfe geliefert. Unterdessen sind die 55 Prozent der Waffenimporte europäischer Staaten, die von den USA in den Jahren 2019-2023 geliefert werden, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 35 Prozent in den Jahren 2014-2018.

Nach den USA waren die nächstgrößten Waffenlieferanten Deutschland und Frankreich, auf die 6,4 Prozent bzw. 4,6 Prozent der Importe entfielen.

Analysten stellten fest, dass Russlands Waffenexporte im Zeitraum 2019-2023 im Vergleich zum Vorjahr um 53% sinken. Im Jahr 2019 exportierte Russland wichtige Waffen in 31 Staaten, aber bereits 2023 exportierte das Aggressorland nur noch in 12 Staaten.

In der Zwischenzeit erhielten asiatische und ozeanische Staaten 68 Prozent der gesamten Waffenexporte Russlands im Jahr 2019. Der größte Anteil an russischen Waffen entfällt auf Indien und China.