Die Ukraine hat ihren Gasverbrauch halbiert

Die Ukraine verbrauchte in der ersten Februarwoche halb so viel Erdgas wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies teilte Energieminister Herman Haluschtschenko am Donnerstag, den 10. Februar, bei einem Briefing mit.

„Wir beobachten einen Abwärtstrend beim Gasverbrauch“, sagte er.

Galuschtschenko gab an, dass die Ukraine in der ersten Februarwoche etwa 350 Mio. Kubikmeter Gas verbraucht hat, das ist fast halb so viel wie im letzten Jahr…