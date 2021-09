Ukraine kann Russland für Deutschland ersetzen - Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine kann die Energiezusammenarbeit mit Deutschland ausbauen und den Platz Russlands einnehmen. Dies sagte Außenminister Dmytro Kuleba bei einem Briefing in Kiew, berichtete die europäische Pravda am Donnerstag, den 30. September.

Nach Ansicht des Ministers „leben wir jetzt alle mit der Gas-Agenda“, aber „wir müssen nicht nur an heute, sondern auch an morgen denken“. Er bezeichnete die Versorgung mit Wasserstoff als eine alternative Energiequelle, die „das Gleichgewicht der Kräfte und die Stärke der Bündnisse auf dem europäischen Kontinent grundlegend verändern“ könne.

„Langfristig könnte die Ukraine, wenn sie ihre Chance nicht verpasst, in ihren Beziehungen zu Deutschland den Platz einnehmen, den jetzt Russland bei den Gaslieferungen einnimmt“, sagte Kuleba.

Er hält die Versorgung der Verbraucher in der EU mit Wasserstoff aus der Ukraine für „ein großes politisches Projekt“ und „ein sehr wichtiges Instrument für die europäische Integration der Ukraine“.

Kuleba erinnerte daran, dass Naftogaz vor kurzem ein Abkommen mit der deutschen RWE über die Zusammenarbeit bei Wasserstofflieferungen nach Deutschland unterzeichnet habe und dass vier GTS-Betreiber aus der Ukraine, Deutschland, der Slowakei und der Tschechischen Republik eine gemeinsame Initiative für einen mitteleuropäischen Wasserstoffkorridor vorgestellt hätten.

„Es ist sehr schön zu sehen, wie die Zukunft schon heute gestaltet wird, wie die Ukraine nicht nur an heute, sondern auch an morgen denkt. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen und stillschweigend zusehen sollten, was auf dem Gasmarkt geschieht“, fügte der Minister hinzu.

Zur Erinnerung: UN-Experten gehen davon aus, dass die Ukraine jährlich etwa 5,5 Mrd. Kubikmeter grünen Wasserstoff produzieren kann.