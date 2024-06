Die Ukraine hat ein Konsulat in Liechtenstein eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Honorarkonsulat der Ukraine in Liechtenstein wurde von David Carl Jandrasits geleitet, der im April ernannt wurde.

Die Eröffnungszeremonie des Honorarkonsulats der Ukraine fand in der Hauptstadt Liechtensteins, Vaduz, statt. Dies teilte das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten am Vorabend mit.

An der Zeremonie nahmen der stellvertretende Außenminister Eugene Perebiynis sowie der liechtensteinische Minister für auswärtige Angelegenheiten, Bildung und Sport, Dominik Hasler, teil.

„Die Ukraine und Liechtenstein teilen gemeinsame Werte und Ansichten. Die Eröffnung des Honorarkonsulats der Ukraine im Fürstentum ist ein historisch bedeutsames Ereignis und ein symbolischer Schritt zur Stärkung der Interaktion zwischen unseren Ländern“, betonte sie.

Die Beamten hielten ein separates Treffen ab, bei dem Perebiynis Liechtenstein für die Unterstützung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine dankte.

Darüber hinaus erörterten die Parteien „Perspektiven für die Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit in Bereichen von gegenseitigem Interesse sowie die Interaktion im Rahmen internationaler Organisationen“.

Es ist bekannt, dass die Ukraine keine Botschaft in Liechtenstein hat, während diplomatische und konsularische Angelegenheiten in Teilzeit von der Botschaft in der Schweiz bearbeitet werden. Die Botschafterin der Ukraine in Liechtenstein ist die nebenamtliche Leiterin der Schweizer Botschaft Iryna Wenediktowa.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine in den letzten Monaten eine Reihe von Botschaften in afrikanischen Ländern eröffnet hat. Ukrainische Vertretungen nahmen ihre Arbeit in Mosambik, der Elfenbeinküste, dem Kongo und Botswana auf.