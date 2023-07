Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat die Leichen von 62 weiteren gefallenen Verteidigern zurückgegeben. Dies teilte das Ministerium für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete am Freitag, den 14. Juli, mit.

„Heute fand die Rückführung der Leichen der toten ukrainischen Soldaten aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine (TOT) statt. So gelang es, die Leichen von 62 weiteren Verteidigern zurückzubringen. Vier von ihnen starben in feindlicher Gefangenschaft an den Folgen von Verletzungen, Krankheiten und unsachgemäßer medizinischer Versorgung“, heißt es in der Mitteilung.

Die Rückführung der Leichen erfolgte mit Unterstützung des Ministeriums für Wiedereingliederung, des Beauftragten für Vermisste in Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen Zentrum des Sicherheitsdienstes der Ukraine, der Zentralen Militärabteilung der Streitkräfte der Ukraine, anderen Sicherheitsbehörden, Dienststellen und internationalen Organisationen.

Es wird darauf hingewiesen, dass „die Überführung der Leichen der toten Militärangehörigen in Übereinstimmung mit den Normen der Genfer Konventionen durchgeführt wird. Die Leichen unserer Verteidiger werden nach ihrer Identifizierung ihren Angehörigen für ein würdiges Begräbnis übergeben“.