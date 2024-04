Die Ukraine und Portugal haben Verhandlungen über ein bilaterales Sicherheitsabkommen aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

*Am 24. April haben die ukrainische und die portugiesische Seite die Arbeit an einem Entwurf für ein bilaterales Sicherheitsabkommen aufgenommen und sich auf einen Zeitplan für weitere Verhandlungen geeinigt

Dies wurde auf der offiziellen Website des Präsidialamtes berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die ukrainische Delegation bei den Gesprächen vom Leiter des Präsidialamtes der Ukraine, Andrij Jermak, geleitet wird und die heutige Runde vom stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, Ihor Zhovkva, geleitet wurde.

„Besonderes Augenmerk wurde auf die Erwartungen des ersten Friedensgipfels in der Schweiz sowie auf die wichtige Rolle Portugals bei der Umsetzung der ukrainischen Friedensformel und die Einbeziehung der Länder des globalen Südens in diesen Prozess gelegt“, heißt es in der Erklärung.