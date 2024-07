Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Projekt hochuksvoim.com, das von der Koordinationszentrale für die Behandlung von Kriegsgefangenen vorgestellt wurde, hat mehrere Ziele.

Die ukrainischen Sicherheitsdienste haben das Projekt „Want to their own“ ins Leben gerufen, das den Austausch von gefangenen Ukrainern gegen Verräter und Kollaborateure ermöglichen soll. Dies teilte der Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums Andrij Jussow mit, informiert RBC-Ukraine am Donnerstag, den 25. Juli.

Erstens wird die Website Informationen über verurteilte Kollaborateure und Agenten veröffentlichen, die mit den russischen Invasoren zusammengearbeitet haben.

Zweitens wird es für verurteilte Kollaborateure die Möglichkeit geben, in einen Austausch einzuwilligen.

Drittens wird das Projekt Ukrainern, die noch mit dem Feind kollaborieren, die Möglichkeit geben, ihre Aktivitäten unter bestimmten Bedingungen einzustellen.

Darüber hinaus können Ukrainer über ein spezielles Formular auf der Website die Aktivitäten feindlicher Agenten melden oder die Ausreise nach Russland beantragen.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine einen großen Austausch plant, nach dessen Ergebnissen die weiblichen Kriegsgefangenen nach Hause zurückkehren werden.

Die Ukraine hat mehr als fünfzig Austausche durchgeführt. Insbesondere sind 3.310 Ukrainerinnen aus der Gefangenschaft zurückgekehrt.