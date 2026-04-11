Die Ukraine hat sieben Zivilisten aus russischer Gefangenschaft zurückgebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Einige von ihnen befanden sich bereits seit 2022 in Gefangenschaft. Welche schrecklichen Folgen der Folter haben Ärzte bei den zurückgekehrten Ukrainern festgestellt? Es ist gelungen, die Ukrainer nach einer langen Zeit der unrechtmäßigen Inhaftierung in Russland nach Hause zurückzubringen. Ein Teil der Freigelassenen leidet nach dem Aufenthalt in Gefangenschaft unter schweren gesundheitlichen Problemen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Menschenrechtsbeauftragten der Werchowna Rada der Ukraine, Dmytro Lubinez, auf Telegram.