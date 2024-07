Die Ukraine ist in der Weltrangliste der Eisen- und Stahlproduzenten auf Platz 13 vorgerückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der ersten Hälfte des Jahres 2024 hat die Ukraine ihre Stahlproduktion um 37 Prozent und die Roheisenproduktion um 22 Prozent gesteigert. China bleibt der Weltmarktführer in der Stahl- und Roheisenproduktion.

Die Ukraine rückte in der Rangliste der größten eisenproduzierenden Länder auf Platz 13 und in der Liste der größten Stahlproduzenten auf Platz 21 vor. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 hat die Ukraine die Stahlproduktion um 37% und die Roheisenproduktion um 22% gesteigert. Dies meldet Ukrmetallurgprom.

Die Stahlproduktion in der Ukraine stieg im Berichtszeitraum um 36,96% – auf 3,87 Millionen Tonnen.

Insgesamt ist die weltweite Produktion von Roheisen in der ersten Jahreshälfte um 1,79% auf 704 Millionen Tonnen gesunken, die von Stahl – um 0,01% auf 954,7 Millionen Tonnen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die weltweite Stahlproduktion im Zeitraum Januar-Juni 2024 bei 954,62 Millionen Tonnen liegt, ein Rückgang von 0,01% gegenüber 954,74 Millionen Tonnen im Zeitraum Januar-Juni 2023.

China ist nach wie vor weltweit führend bei der Stahl- und Roheisenverhüttung. Der Anteil des chinesischen Roheisens an der Weltproduktion für die 6 Monate des Jahres 2024 liegt bei 61,9%, und Stahl – 55,6%.

Wir erinnern daran, dass sich die Stahlproduktion in der Ukraine im Januar-Mai auf 3,14 Millionen Tonnen belief. Das sind 31,2% oder 747.000 Tonnen mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.