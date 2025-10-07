Die Ukraine wird mit dem Bau von Rückgewinnungsanlagen beginnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Staatliche Agrarregister der Ukraine wird ab sofort Anträge auf staatliche Entschädigung für Wassernutzerorganisationen (WUOs) und landwirtschaftliche Erzeuger, die wiedergewonnenes Land nutzen, entgegennehmen.

Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums mit.

Die Anträge werden bis einschließlich 31. Oktober 2025 entgegengenommen.

Das Programm sieht die folgende staatliche Unterstützung vor:

Bis zu 50% der Kosten für landwirtschaftliche Erzeuger, die zurückgewonnenes Land nutzen. Aber nicht mehr als 26.500 Hrywnja pro Hektar Anbaufläche für den Wiederaufbau oder den Bau der hydraulischen Infrastruktur von Rekultivierungssystemen, die vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025 durchgeführt werden.

Wassernutzerorganisationen – bis zu 50% der Kosten für den Wiederaufbau und die Überholung von Pumpstationen, die zwischen dem 1. November 2024 und dem 31. Oktober 2025 durchgeführt werden.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Die Reform der Landgewinnung ist ein wichtiger Bereich für die Entwicklung des Agrarsektors. Aufgrund des Klimawandels und der diesjährigen Dürre in den südlichen Regionen ist diese Hilfe besonders wichtig geworden.