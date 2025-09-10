Die Rückzahlung von Schulden an Investoren wird ein Anreiz für eine schnellere Erholung der Energieversorgung sein, Corf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Rückzahlung von Schulden an Investoren im Bereich der erneuerbaren Energien wird eine zusätzliche Finanzierungsquelle und ein Anreiz für die Wiederherstellung der Energieinfrastruktur der Ukraine sein.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Jewhen Korf, Direktor von Energo-Plus LLC.

„Die Wiederherstellung der Energieversorgung ist nicht mehr nur eine Aufgabe der Infrastruktur. Sie ist eine Frage der Nachhaltigkeit, der Sicherheit und des Vertrauens in den Staat“, sagte er.

Er wies darauf hin, dass die Schulden bei den Erzeugern von Strom aus erneuerbaren Energien nach Angaben der zuständigen Verbände 22 Milliarden Hrywnja erreicht haben. Die größten Rückstände sind in den Jahren 2022 (63%) und 2024 (87%) fällig. Gegenwärtig belaufen sich die Schulden von Ukrenerho gegenüber dem Garantierten Käufer auf 16,3 Milliarden Hrywnja.

Corf erklärt, dass die Investoren an die Nationale Energie- und Versorgungskommission (NEURC) appelliert haben, zur Lösung des Schuldenproblems beizutragen. Nämlich die Formel zur Berechnung der Ungleichgewichte für die Jahre 2021-2022 für rechtswidrig zu erklären, den Mechanismus der Schuldenrückzahlung zu regeln und sich auf eine neue Formel zu einigen, die die Gerichtsentscheidungen berücksichtigt.

Laut Corf geht der Dialog über die Schulden über die rechtliche Ebene hinaus.

„Es geht darum, Investitionspotenzial freizusetzen. Wenn der Sektor Signale erhält, dass der Staat seine Verpflichtungen anerkennt und nach Mechanismen sucht, um sie zu erfüllen, wirkt er als Garant für neue Injektionen“, betonte er.

Er fügte hinzu, dass die zurückgeflossenen Mittel in neue Projekte reinvestiert werden, da die ukrainische Wirtschaft wiederholt ihre Verantwortung für den Wiederaufbau des Energiesektors unter Beweis gestellt hat.

