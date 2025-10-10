Feindlicher Angriff ist kein Hindernis: Der Zug Kiew-Bukarest macht seine Jungfernfahrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Trotz eines massiven Angriffs auf das ukrainische Stromnetz hat der Zug Nr. 99/100 Kiew-Bukarest am 10. Oktober planmäßig seine Jungfernfahrt angetreten.

Dies gab Olexij Kuleba, Vizepremierminister für Wiederaufbau und Minister für kommunale und territoriale Entwicklung, bekannt.

Die ersten hundert Passagiere haben die Reise angetreten. Der neue Zug wird täglich auf der Strecke Kyjiw-Bukarest über Winnyzja, Zhmerynka und Mohyliv-Podilskyj verkehren. Die Grenzkontrollen finden in den Städten Velchynets und Ungheni statt. Der Zug kommt am Hauptbahnhof der rumänischen Hauptstadt, Gara de Nord, an, so der Minister.

Ihm zufolge wird der Zug um 06:30 Uhr vom Kiewer Hauptbahnhof abfahren und um 06:47 Uhr am nächsten Tag in Bukarest ankommen. In der Gegenrichtung wird der Zug um 19:10 Uhr vom Bahnhof Gara de Nord abfahren und am nächsten Tag um 19:34 Uhr in Kiew ankommen.

Um es kurz zu machen:

Am 12. September starteten die ersten Züge auf der europäischen Spurweite in die Hauptstädte der Europäischen Union von Uschhorod aus.

Am 4. Oktober kündigte Ukrsalisnyzja an, dass ein Zug auf der Strecke Kiew-Bukarest am 10. Oktober den Betrieb aufnehmen wird.