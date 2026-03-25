Nachrichten vom 25. März: Die Russische Föderation hat ihre Angriffe auf die Eisenbahn verstärkt, so Swyrydenko in einer Erklärung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Über die Angriffe der Russischen Föderation auf die Eisenbahn. Russland verstärkt seine Angriffe auf die Eisenbahninfrastruktur der Ukraine: Seit Beginn der groß angelegten Invasion im Februar 2022 wurden etwa 5.000 Angriffe verübt, wobei allein auf die ersten Monate dieses Jahres mehr als 10 % aller Angriffe entfielen.

Zur Erklärung von Swyrydenko. Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko hat ihre Erklärung für das Jahr 2025 veröffentlicht; ihr Gesamteinkommen belief sich auf 4,76 Mio. Hrywnja, wobei der Löwenanteil dieser Summe auf Honorare der Kyjiw School of Economics entfiel.

Zum Vorfall mit einer Kundin der monobank. Die Werchowna Rada lud den Vorsitzenden der Nationalbank, Andrij Pyschnyj, zu einer Sitzung ein, um über die Situation rund um die monobank zu berichten und die Veröffentlichung personenbezogener Daten, insbesondere von Fotos, einer Bankkundin während der Verifizierung zu erörtern.

Zur Kostenhöhe für den Wiederaufbau des Energiesektors. Die Ukraine wird in den nächsten zehn Jahren fast 91 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Energiesektors benötigen.

Zur Zahlung von Versorgungsleistungen. Die Werchowna Rada hat am 25. März das Gesetz Nr. 13155 verabschiedet, wonach Bewohner beschädigter Wohnungen für die Dauer des Wiederaufbaus von der Zahlung von Versorgungsleistungen befreit sind.

Exklusivberichte von EP.

Jung und doch schon müde. Warum die Überführung in Kiew nach zwei Jahren zusammenbrach

Die Reparatur der Überführung in Nyvky in Kiew im Jahr 2017 kostete die Stadt 200 Millionen Hrywnja, doch bereits nach wenigen Jahren begann sie zu knacken. Warum?