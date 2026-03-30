In der Ukraine ist das Durchschnittsgehalt gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Spitzenreiter beim Lohnniveau bleibt der Informations- und Telekommunikationssektor. Die niedrigsten Löhne beziehen Arbeitnehmer in den Bereichen Kunst, Sport, Unterhaltung und Freizeit.

In der Ukraine betrug das Durchschnittsgehalt der festangestellten Arbeitnehmer im Februar 2026 28.321 Hrywnja, was einem Anstieg von 1,2 % gegenüber Januar entspricht (27.975 Hrywnja, +1,2 %). Dies teilte der Staatliche Statistikdienst mit.

Die höchsten Löhne wurden in Kiew (45.651 Hrywnja) und im Gebiet Kiew (29.077 Hrywnja) verzeichnet. Die niedrigsten Löhne erhielten Arbeitnehmer im Gebiet Kirowohrad (20.083 Hrywnja) und im Gebiet Tscherniwzi (20.460 Hrywnja).

Spitzenreiter beim Lohnniveau bleibt der Sektor Information und Telekommunikation mit 78.941 Hrywnja (im Januar: 76.905 Hrywnja). Die niedrigsten Löhne verzeichnen die Beschäftigten in den Bereichen Kunst, Sport, Unterhaltung und Freizeit – 18.681 Hrywnja (im Januar – 13.822 Hrywnja).

Die ausstehenden Lohnzahlungen beliefen sich am 1. März 2026 auf 3,5 Mio. Hrywnja.

Zur Erinnerung: Im Januar 2026 sank das durchschnittliche Gehalt der festangestellten Arbeitnehmer im Vergleich zum Dezember 2025 um 9,5 % und betrug 27.975 Hrywnja.