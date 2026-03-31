Aus der Russischen Föderation wird berichtet, dass der Kontakt zu einem Flugzeug vom Typ An-26 über der Krim abgebrochen ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russland hat den Kontakt zu einem Militärtransportflugzeug vom Typ An-26 verloren, das einen „planmäßigen Flug“ über der vorübergehend besetzten Krim absolvierte.

Quelle: : russische Medien unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium, der den Luft- und Raumstreiten der Russischen Föderation nahestehende Militärblogger Fighterbomber

Details: : Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass es am Dienstag gegen 18:00 Uhr Moskauer Zeit den Kontakt zu einem Militärtransportflugzeug vom Typ An-26 verloren habe, das einen „planmäßigen Flug“ über der annektierten Krim absolvierte.

Das Ministerium teilt mit, dass das Schicksal der Besatzung und der Passagiere an Bord derzeit unbekannt ist.

Wie das Ministerium präzisierte, gab es keinen Aufprall auf das Flugzeug; Such- und Rettungsteams sind zum mutmaßlichen Unfallort entsandt worden.

Der den Luft- und Raumstreiten der Russischen Föderation nahestehende Militärblogger Fighterbomber berichtete, dass die An-26 Personal beförderte und sich etwa 30 Personen an Bord befanden.

Darüber hinaus hatte Fighterbomber zuvor über den Verlust einer Su-34 berichtet. Offizielle Quellen haben darüber keine Angaben gemacht.