Die Tilgung von Schulden bei grünen Investoren wird die erneuerbaren Energien stimulieren, sagte der Marktteilnehmer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Rückzahlung von Schulden an Investoren für erneuerbare Energien wird eine zusätzliche Finanzierungsquelle sein. Und es wird ein Anreiz sein, die Energieinfrastruktur der Ukraine wieder aufzubauen.

Laut RBK Ukrajina wurde dies von Jewhen Korf, Direktor von Energo-Plus LLC, erklärt,

„Die Wiederherstellung des Energiesektors ist nicht mehr nur eine Aufgabe der Infrastruktur. Es ist eine Frage der Nachhaltigkeit, der Sicherheit und des Vertrauens in den Staat“, sagte er.

Er weist darauf hin, dass die Schulden bei den Erzeugern von Strom aus erneuerbaren Energien nach Angaben der zuständigen Verbände 22 Milliarden Hrywnja erreicht haben. Die größten Beträge an Unterzahlungen sind in den Jahren 2022 (63%) und 2024 (87%) fällig. Gegenwärtig belaufen sich die Schulden von Ukrenerho gegenüber dem Garantierten Käufer auf 16,3 Milliarden Hrywnja.

Corf erklärt, dass die Investoren an die Nationale Energie- und Versorgungskommission (NEURC) appelliert haben, zur Lösung des Schuldenproblems beizutragen. Nämlich die Formel zur Berechnung der Ungleichgewichte für die Jahre 2021-2022 für rechtswidrig zu erklären, den Mechanismus der Schuldenrückzahlung zu regeln und sich auf eine neue Formel zu einigen, die die Gerichtsentscheidungen berücksichtigt.

Laut Corf geht der Dialog über die Schulden über die rechtliche Ebene hinaus.

„Es geht darum, Investitionspotenzial freizusetzen. Wenn der Sektor Signale erhält, dass der Staat seine Verpflichtungen anerkennt und nach Mechanismen sucht, um sie zu erfüllen, wirkt er als Garant für neue Injektionen“, betonte er.

Er fügte hinzu, dass die zurückgeflossenen Mittel in neue Projekte reinvestiert werden, da die ukrainische Wirtschaft wiederholt ihre Verantwortung beim Wiederaufbau des Energiesektors unter Beweis gestellt hat.