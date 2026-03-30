Kiew hat Generatoren aus Deutschland erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Kiew hat die letzte Lieferung von Generatoren von deutschen Partnerstädten erhalten; insgesamt wurden seit Jahresbeginn 72 Generatoren unterschiedlicher Leistung geschickt.

Dies teilten die Stadtverwaltung von Kiew sowie der Leiter der Stadtverwaltung, Witalij Klitschko, mit.

„Seit Jahresbeginn hat Kiew von den deutschen Partnerstädten Leipzig und Hamburg insgesamt 72 Generatoren unterschiedlicher Leistung erhalten. Heute ist der letzte Teil der Stromversorgungsanlagen aus dieser Hilfslieferung eingetroffen“, heißt es in der Mitteilung.

Insbesondere hat Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland der ukrainischen Hauptstadt 49 Generatoren mit einer Leistung von 60 bis 300 kW übergeben.

Anzeige:

In Zusammenarbeit mit einer Stiftung aus Berlin wurden zwei Hochleistungsgeneratoren mit 280 und 710 kW geliefert. Von der Stadt wurden zudem 850 m Kabel zum Anschluss dieser Stromversorgungsanlagen bereitgestellt.

Hamburg übergab Kiew 21 Generatoren – mit einer Leistung von 60 bis 110 kW – sowie 290 m Kabel.

„Diese Hilfe ist während der Energiekrise, die Russland durch verheerende Angriffe auf kritische Infrastruktureinrichtungen ausgelöst hat, von entscheidender Bedeutung“, betonte Klitschko.

Werbung: