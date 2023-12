Die Ukraine wird von "Shaheds" angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Streitkräfte werden die Ukraine am Abend des 10. Dezember erneut mit Angriffsdrohnen vom Typ Shahed aus dem Süden angreifen. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram.

„Bewegung von UAVs des Typs Shahed aus der Region Cherson in Richtung der Region Mykolayiv. Bewegung von Kampfdrohnen aus den Gewässern des Schwarzen Meeres in Richtung der Region Odessa“, heißt es in der Nachricht.

Später meldete die SAR, dass sich die feindlichen Kampfdrohnen in der Region Mykolajiw in Richtung der Region Kirowohrad bewegen.

In diesen Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen.

Wir werden daran erinnern, dass in der Nacht des 8. Dezember die Kräfte der Luftverteidigungskräfte fünf der sieben „Shaheds“ abgeschossen haben. Die unbemannten Flugzeuge wurden in die Region Dnipropetrowsk geschickt.

Zuvor hatte der Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, Jurij Ihnat, gesagt, dass die beste Möglichkeit, Kamikaze-Drohnen, die von den Russen in der Ukraine gestartet wurden, abzuwehren, der Einsatz von Gepard SAMs sei.