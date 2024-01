Für die Ukraine wurde eine Sturmwarnung herausgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Für den morgigen 8. Januar wurde in der Ukraine eine Sturmwarnung herausgegeben. Dies wird von Ukrhydrometcentre berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Süden der Ukraine Vereisung und das Festkleben von nassem Schnee erwartet wird. In den zentralen Regionen und im Osten werden starker Schneefall und Schneestürme vorhergesagt. Die Windböen werden 15-20 Meter pro Sekunde erreichen. Die Meteorologen haben die erste (gelbe) Gefahrenstufe ausgerufen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung von Odessa erhöht der Sturm im Schwarzen Meer die Gefahr von Minen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Seeminen die Anker brechen und an der Küste ankommen, sowie dass sie an der Küste entlang treiben.

Für den Tag werden in der Region Regenfälle vorhergesagt. Sichtweite bei Niederschlag 200-500 Meter. Wind am Morgen und Nachmittag aus Nordost 15-20 m/s.

Foto: Ukrhydrometcentre

Wir erinnern daran, dass für den heutigen Tag in der Ukraine Frost, Schneestürme und eisige Bedingungen vorhergesagt werden. Am kältesten – in den Regionen Tschernihiw und Sumy.