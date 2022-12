In der Ukraine wurde das "ATM-Roaming" eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die größten ukrainischen Banken haben das so genannte „ATM National Roaming“ eingeführt. Sie sieht die Einführung einheitlicher erweiterter Limits und die Streichung zusätzlicher Gebühren für die Bargeldabhebung durch Karteninhaber anderer Banken an Geldautomaten vor, teilte die Nationalbank am Vortag mit.

„Heute haben wir bereits von zehn Banken, die über Geldautomatennetze verfügen, die Information erhalten, dass die Tarife für Karten anderer Banken für die Abhebung von Geldbeträgen gestrichen wurden. Das heißt, Sie benutzen diesen Geldautomaten als Geldautomaten Ihrer Bank“, sagte der stellvertretende Leiter der Nationalbank der Ukraine, Olexiy Shaban, im ukrainischen Rundfunk.

Ihm zufolge sollen alle Banken für Karteninhaber anderer Banken die gleichen Höchstbeträge für Bargeldabhebungen festlegen wie für ihre Kunden. Die Obergrenze kann bei 10-20 Tausend Hrywnja liegen.

„Wir glauben, dass dieser Betrag nicht nur ausreicht, um den tatsächlichen Bedarf zu decken, sondern auch, um eine gewisse Bargeldreserve zu bilden“, fügte Shaban hinzu.