In der Ukraine wurden drei Gasbohrungen in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden drei hocheffiziente Bohrungen mit einer Gesamtfördermenge von 425.000 m³ Gas pro Tag in Betrieb genommen. Dies gab Ukrhazvydobuvannya am Mittwoch, den 5. Juli bekannt.

Es wird angegeben, dass auf dem alten Feld zwei neue Bohrungen niedergebracht wurden. Dies wurde durch eine tiefgreifende Analyse der Entwicklung und die Verwendung eines 3D-Modells möglich. Insgesamt wurden in dem Feld 10 neue Bohrungen mit einer Tagesproduktion von mehr als 3 Millionen Kubikmetern in Betrieb genommen

Eine weitere überholte Bohrung ist bereits seit fast 30 Jahren in dem Feld in Betrieb. Vor der Überholung war die Gasproduktion unbedeutend, aber nachdem sie in einen tieferen Horizont verlegt wurde, konnte die Produktion um das Dutzendfache gesteigert werden.

„In der ersten Hälfte des Jahres 2023 hat unser Unternehmen bereits 11 Hochleistungsbohrungen mit einer Produktion von über 100 Tausend Kubikmetern Gas in Betrieb genommen. Unser Dank gilt den Mitarbeitern des Unternehmens, die trotz aller Schwierigkeiten und Gefahren solche Ergebnisse möglich machen“, so Oleg Tolmachev, stellvertretender Generaldirektor von Ukrgazdobycha.

Und im April, Ukrgazvydobuvannya startete die gut, die mehr als 460 Tausend Kubikmeter Gas pro Tag liefert. Damals wurde sie als die leistungsstärkste der letzten zweieinhalb Jahre bezeichnet.

