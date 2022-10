Ukrainer können beim Abschluss einer Versicherung auf hotline.finance an die ukrainischen Streitkräfte spenden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

So lädt hotline.finance die Nutzer ein, den Sieg des Landes näher zu bringen, indem sie beim Abschluss einer Autoversicherung ihren Rabatt an die ukrainischen Streitkräfte überweisen. Dies ist die erste derartige Praxis der Wohltätigkeit auf dem Versicherungsmarkt.

Wie Sie sich versichern und Geld an die ukrainischen Streitkräfte überweisen

Wählen Sie im Katalog hotline.finance eine ermäßigte Kfz-Versicherung aus, die durch das rote Preisschild gekennzeichnet ist;

aktivieren Sie kurz vor der Zahlung den Schalter „Spenden Sie meinen Rabatt an die ukrainischen Streitkräfte“;

die fertige elektronische Police wird per E-Mail versandt, und der Betrag Ihres Rabatts wird an den entsprechenden Fonds überwiesen.

Die Stiftungen, an die das Geld zusammen mit den regelmäßigen Zahlungen des Unternehmens gehen wird, sind: Sergei Pritula Charitable Foundation, Return to the Living, Igor Chernenko Charitable Foundation und andere.

Die Möglichkeit zu spenden ist bereits auf der Website von MTPL verfügbar. Es wird berichtet, dass es danach möglich sein wird, beim Kauf einer Grünen Karte und einer Reiseversicherung für das Ausland, einschließlich bei der Beantragung einer Versicherung über eine mobile App, für die Streitkräfte der Ukraine zu spenden.

