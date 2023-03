Die Generaldirektion des Nachrichtendienstes hat über die Erfolge des "Volkssatelliten" berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ICEYE-Satellit, der dank der Spenden von Ukrainern angeschafft wurde, hat in den fünf Monaten seines Betriebs dazu beigetragen, Tausende russischer Fahrzeuge zu identifizieren und zu zerstören. Dies teilte der Pressedienst der Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums am 9. März mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der militärische Nachrichtendienst den „Volkssatelliten“ seit dem 24. September 2022 einsetzt.

„Während der fünfmonatigen Nutzung von ICEYE führten die Mitarbeiter der Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums der Ukraine eine Weltraumradaraufklärung von fast 1.000 Gebieten durch, in denen sich die Einheiten des Aggressorstaates in den vorübergehend besetzten und anderen Gebieten befinden, die für die Streitkräfte der Ukraine von Interesse sind“, so die Direktion.

Die Raumsonde ermöglichte die Identifizierung von 360 Zelten an den Standorten der russischen Besatzungsarmee sowie von 7321 Objekten feindlicher Militär- und Spezialausrüstung, insbesondere:

45 Flugzeuge;

27 Hubschrauber;

6 Iskander SAM s;

s; 36 S-300 SAM s;

s; 12 Pantsir S1 SAM s;

s; 11 Radarstationen;

10 Pontonübergänge.

„Dank der ICEYE-Fähigkeiten wurde ein bedeutender Teil dieser Liste zerstört, was sich in den täglichen Berichten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine widerspiegelt“, fügte der Geheimdienst hinzu…