Juschtschenko spielte die Hauptrolle in einem Clip der Komiker über eine Wohltätigkeitssammlung

Komiker haben eine neue Spendenaktion für Drohnen und Autos für die ukrainischen Verteidiger angekündigt. Wiktor Juschtschenko spielt in dem Clip Klavier.

Die Humoristen und Blogger Anton Tymoshenko, Wassyl Baidak, Oleg Svishch, Slava Kedr und der Sänger Wladimir Dantes haben eine Coverversion des Songs von Elton John und der Band Blue Sorry Seems to Be the Hardest Word aufgenommen. Der dritte Präsident der Ukraine, Wiktor Yushchenko, wirkte in dem Video mit.

So kündigten die Humoristen eine neue Kollektion für Drohnen und Autos für die Verteidiger der Ukraine an. In dem Clip spielt Wiktor Juschtschenko auf dem Klavier.

„Das ist so. Die Badstreet Boys und Wiktor Andreevich Yushchenko (wir sind selbst schockiert) starten im Juli eine Sammlung für 7 Millionen. Alle Spenden werden in verschiedene Drohnen für 3 OSHB und das Main Intelligence Directorate und Perlen für die Special Operations Forces umgewandelt. Unter denjenigen, die ab 100 Hrywnja spenden, werden wir Honig von Wiktor Andreevich verlosen. Dieser Honig ist süßer als dieser Track, auch wenn es unmöglich scheint. Und das Wichtigste – hören Sie sich das Ende an, die letzte Zeile ist prophetisch“, heißt es in der Beschreibung zum Video.