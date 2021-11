Ukrainische Agrarexporte um 2,6 Mrd. $ gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 steigerten die ukrainischen Landwirte ihre Exporte von Agrarprodukten um 17% (2,6 Mrd. $) auf 18,2 Mrd. $. Dies berichtet das Nationale Forschungszentrum Institut für Agrarwirtschaft unter Berufung auf Daten des Staatlichen Statistikamtes.

„Die wichtigsten Märkte liegen in vier Regionen – Asien, der Europäischen Union, Afrika und der GUS. Insgesamt machen sie mehr als 97 % des Wertes der ukrainischen Agrarausfuhren aus. Und im Jahr 2021 wird ein Wachstum der inländischen Agrarexporte in alle diese geografischen Regionen beobachtet“, heißt es in dem Bericht.

Die Hälfte der Agrarexporte geht in asiatische Länder – 9,016 Milliarden Dollar. Ein Drittel der Ausfuhren geht in EU-Länder (5,417 Mrd. USD). Nur 5 % der Ausfuhren (959 Mio. USD) gehen in die EU-Länder.

China ist mit 2,915 Mrd. USD (36 %) der größte Abnehmer ukrainischer Agrarerzeugnisse.

Den zweiten Platz belegte Indien mit 1,35 Milliarden Dollar, den dritten Platz die Niederlande mit 1,203 Milliarden Dollar.