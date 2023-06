Das ukrainische Außenministerium hat sich zu dem von Indonesien vorgeschlagenen "Friedensplan" geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Außenministerium hat Indonesien dazu aufgerufen, sich an der Umsetzung der ukrainischen Friedensformel zu beteiligen. Der Sprecher des Außenministeriums Oleh Mykolenko erklärte, warum der von Indonesien vorgeschlagene „Friedensplan“ nicht funktionieren würde.

Zuvor hatte der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto seinen eigenen „Friedensplan“ für die Ukraine vorgeschlagen, der einen sofortigen Waffenstillstand und die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone entlang der derzeitigen Konfliktlinie vorsieht.

„Wir wissen es zu schätzen, dass Indonesien, das offensichtlich seine Lehren aus seiner eigenen Geschichte gezogen hat, der Frage der Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine Aufmerksamkeit schenkt“, sagte Nikolenko.

Er erinnerte auch daran, dass es keine umstrittenen Gebiete zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation gibt, in denen Referenden abgehalten werden könnten.

„Russland hat die Krim, Teile der Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson besetzt, die in offiziellen UN-Dokumenten festgelegt sind. Die russische Armee begeht in den besetzten Gebieten Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Russland muss sich aus den ukrainischen Gebieten zurückziehen und die Ukraine muss ihre territoriale Integrität innerhalb der international anerkannten Grenzen wiederherstellen. Es kann keine alternativen Szenarien geben“, betonte der Außenminister.

Ein Waffenstillstand, ein Abstand von 15 Kilometern zwischen den Streitkräften und die Schaffung einer entmilitarisierten Zone werden seiner Meinung nach nicht funktionieren.

„Langfristiger Frieden in der Ukraine bedeutet die Befreiung der ukrainischen Territorien von der russischen Besatzung. Darauf zielt die Friedensformel des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ab. Wir laden Indonesien ein, sich an ihrer aktiven Umsetzung zu beteiligen“, so Nikolenko abschließend.