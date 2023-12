Ukrainische FPV hat gegnerische Raddrohne zerstört - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben eine Bodendrohne der russischen Besatzer zerstört, die Munition an feindliche Stellungen in der Nähe von Awdijiwka lieferte. Das meldeten die Bodentruppen der Streitkräfte der Ukraine am Samstag, den 9. Dezember, auf ihrem Telegram-Kanal und posteten einen entsprechenden Eintrag.

„Der Drohnenkrieg geht weiter. Unser FPV zerstört eine feindliche Bodendrohne, die feindliche Stellungen in der Nähe von Awdijiwka mit Nachschub versorgte“, heißt es in der Nachricht.

Die Bodentruppen stellten fest, dass sich die Fälle, in denen der Feind Bodendrohnen einsetzt, in letzter Zeit immer mehr häufen, insbesondere in Richtung Awdijiwka.

Wie wir bereits berichteten, haben die russischen Truppen 50 Angriffsdrohnen des Typs Shahed-136/131 über der Ukraine abgeschossen, 41 davon wurden zerstört.