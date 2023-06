Der ukrainische Generalstab hat sich zur Lage an der Front in den letzten 24 Stunden geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Truppen konzentrieren ihre Hauptanstrengungen weiterhin auf die Richtungen Lyman, Bachmut, Avdyyivka und Marjinka. In den vergangenen 24 Stunden kam es zu mehr als 30 militärischen Zusammenstößen, teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am 16. Juni in einem Morgenbericht mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind in den Gebieten Stelmachiwka in der Region Luhansk und Vyemka, Veseloh und Razdolevka in der Region Donetsk in Richtung Lymansk angegriffen hat. In Richtung Bachmut rückte der Feind im Gebiet Orechowo-Wassyliwka, im Gebiet Awdijiwka und im Gebiet Schachtar in Richtung Nowomichailiwka und Wodyane im Gebiet Donezk vor. In allen genannten Frontabschnitten gab es keine Erfolge.

In Richtung Marjinka schlugen die ukrainischen Verteidiger alle feindlichen Angriffe in den Gebieten Marjinka, Krasnogorovka und Novomikhailovka zurück.

In den vergangenen 24 Stunden führte die ukrainische Luftwaffe 13 Angriffe auf die Gebiete durch, in denen sich die feindlichen Truppen konzentriert hatten. Außerdem wurden 20 iranische Kampfdrohnen vom Typ Shahed-131/136, eine operativ-taktische Orlan-10-Drohne und drei weitere Aufklärungsdrohnen zerstört.

Raketen- und Artillerieeinheiten haben in den letzten 24 Stunden zwei Kommandoposten, ein Boden-Luft-Raketensystem S-300, vier feindliche Konzentrationen von Personal und militärischer Ausrüstung, drei Munitionsdepots und sieben Artillerieeinheiten in Feuerstellungen getroffen.