Ukrainische Grenzsoldaten haben drei russische Soldaten in der Region Donezk gefangen genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Grenzschützer haben drei russische Soldaten in der Region Donezk gefangen genommen. Dies teilte der Pressedienst des staatlichen Grenzschutzes der Ukraine am Mittwoch, den 3. April mit.

Es wird berichtet, dass feindliche Kämpfer, die von schwerem Gerät unterstützt wurden, versucht haben, unsere Stellungen in der Nähe von Novomikhailovka in der Region Donezk zu stürmen, aber unter Beschuss der ukrainischen Verteidigungskräfte gerieten.

„Ohne Nahrung, Kommunikation und die Möglichkeit zu evakuieren, beschlossen drei Soldaten der russischen Armee, sich als Kriegsgefangene zu ergeben, und kamen bei den Stellungen der Grenzsoldaten und Fallschirmjäger heraus. Um ihre Gesichter und ihre Motive für den Kampf auf ukrainischem Territorium festzustellen, wurden die Gefangenen von Grenzsoldaten der Hauptabteilung für operative Ermittlungen von Donezk unter Beschuss aus ihren Stellungen evakuiert. In einer weiteren Mitteilung sagten die Gefangenen, sie seien in den Krieg gezogen, um durch die Unterzeichnung kurzfristiger Verträge Geld zu verdienen. Ihnen wurden bis zu 200.000 Rubel pro Monat versprochen“, teilte der Staatliche Grenzdienst in einer Erklärung mit.

Es wird berichtet, dass alle Gefangenen dem Panzerregiment 10 angehören: ein Schütze, der die Stellungen stürmen sollte, sowie zwei Gefreite der Einheit für Strahlen-, chemischen und biologischen Schutz, die die angreifende Panzergruppe mit einer Rauchwand schützen sollte.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Verteidigungskräfte zwei Infiltrationsversuche der russischen DRGs vereitelt haben. Sie wurden in den Gebieten der Siedlungen Staraya Ghuta und Bruski neutralisiert.