Der ukrainische Journalist Yarysh wurde von der Voice of America gefeuert: Die Medien schreiben über die Beteiligung von Musk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Journalist Ostap Yarysh hat seine Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Dienst der Voice of America beendet. Er machte keine Angaben zu den Einzelheiten seiner Entlassung.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Yarysh und Natalija Lyhachova, der Chefredakteurin der Detector Media Gruppe von Publikationen.

„Die Nachricht verbreitet sich schnell. So schnell, dass meine Familie und Freunde es aus den Medien erfahren haben, bevor ich die Gelegenheit hatte, es ihnen zu sagen. Um es kurz zu machen: Ja, wir haben die Zusammenarbeit mit der Voice of America eingestellt. Ich werde zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben, also rufen Sie mich bitte nicht an und schreiben Sie mir nicht. Ich werde etwas später selbst über alles schreiben“, schrieb Yarysh auf Facebook.

Nach Angaben von Detector Media wurde der Journalist nach einer Inspektion der DOGE-Abteilung, die von dem amerikanischen Milliardär Elon Musk geleitet wird, entlassen.

Musks Rolle bei den Kürzungen der US-Regierung