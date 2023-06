Das ukrainische Ministerium für Agrarpolitik hat seine Prognose für die Getreideernte verbessert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Getreideernte in der Ukraine wird in diesem Jahr voraussichtlich rund 46 Mio. Tonnen betragen, das sind 5-7% weniger als im letzten Jahr. Dies erklärte der Erste Stellvertretende Minister für Agrarpolitik und Ernährung, Taras Vysotsky, am Montag, den 26. Juni, in einer Telefonkonferenz.

„Zum heutigen Zeitpunkt ist die Prognose ein gewichteter Durchschnitt: Wir erwarten, dass wir etwa 46 Millionen Tonnen Getreide ernten werden. Das ist leider weniger als im letzten Jahr. Der Rückgang beträgt etwa 5-7%“, sagte er.

Gleichzeitig wies Vysotsky darauf hin, dass der Inlandsverbrauch von Getreide nicht mehr als 18 Millionen Tonnen beträgt.

„Selbst wenn 46 Millionen Tonnen geerntet werden, ist dies immer noch zweieinhalb Mal mehr als der Inlandsbedarf, so dass derzeit kein Getreidedefizit für den Inlandsverbrauch droht“, betonte er.