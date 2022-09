Das ukrainische Parlament hat einen Appell gegen das russische Vorgehen auf See verabschiedet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Parlament hat am Dienstag, 20. September, eine Erklärung im Zusammenhang mit der russischen Aggression im Schwarzen und Asowschen Meer sowie in der Straße von Kertsch verabschiedet. Laut dem Abgeordneten Jaroslaw Schelesnjak wurde die Erklärung von 329 Abgeordneten unterstützt.

Das Parlament fordert die Weltgemeinschaft auf, die illegalen Handlungen Russlands im Schwarzen Meer, im Asowschen Meer und in der Straße von Kertsch, in den vorübergehend besetzten Gebieten, die seit Februar 2014 systemisch sind, zu verurteilen und anzuerkennen.

Die Abgeordneten appellieren auch an die Welt, die Ukraine als Opfer einer Aggression bei der Ausübung ihres unveräußerlichen Rechts auf Selbstverteidigung zu unterstützen, sowie an die Notwendigkeit, wirksame kollektive Maßnahmen zu ergreifen, um der Bedrohung des Friedens zu begegnen und russische Aggressionsakte im Schwarzen Meer, im Asowschen Meer und in der Straße von Kertsch zu unterbinden, insbesondere durch Operationen zur Gewährleistung der Freiheit der Schifffahrt.

Britischen Geheimdienstinformationen zufolge hat das russische Schwarzmeerflottenkommando wahrscheinlich seine U-Boote der KILO-Klasse von Sewastopol auf der Krim nach Noworossijsk in der Region Krasnodar verlegt…