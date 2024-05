Das ukrainische Parlament hat einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung illegaler Callcenter verabschiedet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Gesetz stärkt den Kampf gegen Betrüger, die von Menschen Geld verlangen, indem sie sich ihrer persönlichen Daten bemächtigen.

Die Werchowna Rada hat in erster Lesung den Gesetzentwurf angenommen, der eine strafrechtliche Haftung für elektronischen und Kommunikationsbetrug vorsieht, einschließlich einer Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren für Internetbetrug, der in Kriegszeiten begangen wird. Dies berichtete der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Mittwoch, den 22. Mai in Telegram.

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches, der eine Haftung für Betrug im Bereich der elektronischen Kommunikation vorsieht, wurde von 267 Volksvertretern unterstützt.

Das Dokument ergänzt das Strafgesetzbuch um Artikel:

betrug im Bereich der elektronischen Kommunikation, * Gründung/Leitung einer betrügerischen Organisation im Bereich der elektronischen Kommunikation und Beteiligung an ihr, * Beteiligung an einer betrügerischen Organisation im Bereich der elektronischen Kommunikation.

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, den Kampf gegen „schwarze“ Callcenter zu verstärken – Betrüger, die durch die Beschlagnahmung persönlicher Daten Geld von Menschen fordern.