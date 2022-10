Das ukrainische Parlament hat den Haushaltsentwurf 2023 in erster Lesung verabschiedet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Parlament hat in seiner Sitzung am Freitag, den 7. Oktober, den Haushaltsentwurf 2023 in erster Lesung mit 251 Stimmen verabschiedet, wie der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak mitteilte.

„Wir haben zwei Stunden lang über Änderungsanträge beraten. Infolgedessen hat sich nichts geändert. Es gab nur zwei „Bilanzänderungen“ (die in der Schlussfolgerung des Ausschusses ausdrücklich genannt werden): +2 Milliarden DFRDF, +446 Millionen sozialer Schutz von Kindern und Familie, +1,3 Milliarden Maßnahmen zum Schutz des Informationsraums, +100 Millionen Produktion von Fernsehprogrammen“, schreibt der Abgeordnete.

Gleichzeitig stellte er fest, dass es ihnen gelungen ist, „die Änderung zur Erhöhung der Finanzierung des Marathons um 1,4 Milliarden, auch die Änderungen zu Nr. 230 (über die Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen) und Nr. 277 (zusätzliche Rechte des Ministerkabinetts der Ukraine) zu verwerfen.

Der Abgeordnete fügte hinzu, dass die Prüfung des Haushaltsentwurfs 2023 in zweiter Lesung für Oktober geplant ist.