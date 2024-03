Ukrainische Streitkräfte vernichten russische Reserven in Richtung Tavricheskiy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Streitkräfte zerstören die Reserven der russischen Angreifer in Richtung Tawritscheskij. Die Lage an diesem Abschnitt der Front bleibt unter Kontrolle, sagte der Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppierung (OSUV) Tavria, Olexander Tarnawskyj, am Dienstag in Telegram. 5. März.

„Die Verteidigungsoperation in Richtung Tavria geht weiter. Vernichten Sie massiv den Feind und die Reserven, die er in den Kampf einbringt. In der Operationszone der OSUV Tavria bleibt die Lage schwierig, aber kontrolliert“, schrieb er.

Im Laufe des vergangenen Tages gab es 51 militärische Zusammenstöße. Der Feind führte 26 Luftangriffe, 144 Kamikaze-Drohnenangriffe sowie 1175 Granateneinschläge durch. Die Streitkräfte der Ukraine halten die Verteidigung ständig aufrecht, führen in bestimmten Richtungen aktive Aktionen durch und vernichten die Angreifer.

Die Gesamtverluste der Russen im Laufe des letzten Tages betrugen: an Menschen – 417 Personen (getötet und verwundet), an Waffen und militärischer Ausrüstung – 2 Panzer, 9 gepanzerte Fahrzeuge, 9 Artilleriesysteme, 3 Mehrfachraketenwerfer, 1 Luftabwehrmittel, 14 Fahrzeuge und 2 Spezialfahrzeuge.

„Mittels REB neutralisiert oder abgeschossen wurden 329 UAVs verschiedener Typen. Außerdem zerstörten die ukrainischen Verteidigungskräfte 1 weiteren Munitionszug und 5 weitere wichtige feindliche Einrichtungen“, fügte Tarnawskyj hinzu.

Erinnern Sie sich, die Gesamtverluste Russlands seit Beginn des Krieges belaufen sich auf fast 420 Tausend. Nur für den Tag am 4. März war „minus“ weitere 1.070 Eindringlinge.