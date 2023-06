Das ukrainische Verteidigungsministerium hat die ersten Ergebnisse der Offensive bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Truppen führen eine aktive Offensive durch und haben einige Fortschritte in der Nähe der Stadt Bachmut in der Region Donezk erzielt. Dies teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag, 5. Juni, auf Telegram mit.

Ihr zufolge führen unsere Truppen des Operativen und Strategischen Verbandes der Streitkräfte Chortiza heute Offensiven an der Ostfront durch.

„Trotz des heftigen Widerstands und der Versuche des Feindes, die besetzten Linien und Stellungen zu halten, sind unsere Einheiten während der Kämpfe in mehrere Richtungen vorgedrungen: Orechowo-Wasilewka, Praskowyiwka von 200-1600 m; Iwanowskoje, Kleshchyiwka von 100-700 m“, schrieb Maljar und fuhr fort, dass sich die Kampfhandlungen entwickeln.

Zuvor hatte Maljar berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte eine Offensive in bestimmte Richtungen gestartet haben. Sie veröffentlichte auch ein Bild, aus dem hervorgeht, dass die Stadt Bachmut möglicherweise bereits von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte umzingelt oder als vorrangiges Ziel für die ukrainische Armee ausgewiesen ist.