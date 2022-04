Das ukrainische Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, wohin der Feind beim Beschuss der Region Odessa zielte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bei ihren Raketenangriffen in der Region Odessa versuchten die russischen Angreifer, wichtige Infrastruktureinrichtungen in der Region zu treffen. Dies teilte das ukrainische Verteidigungsministerium am Freitag, 1. April, mit.

Nach Angaben von Vertretern des Einsatzführungskommandos „Süd“ könnte ein Angriff auf diese Einrichtungen eine Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen.

„Dank der rechtzeitigen und effektiven Reaktion der Luftverteidigungskräfte haben die Raketen die geplanten Ziele des Feindes nicht getroffen“, betonte das Verteidigungsministerium.

versicherte dort, dass die Situation unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte sei.

„Die Umstände des Vorfalls werden derzeit geklärt“, heißt es in der Erklärung.

Zuvor hatte der Leiter der OVA Odessa, Maxim Marchenko, erklärt, die Russen hätten die Iskander vom Gebiet der besetzten Krim aus getroffen. Nach Angaben von Marchenko gab es durch den Luftangriff Tote…