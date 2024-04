Die ukrainischen und moldawischen Spezialdienste haben einen Fluchtweg für die Umgehung der Mobilisierung in die EU liquidiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen und moldawischen Spezialdienste haben eine kriminelle Gruppe zerschlagen, die sich auf die Organisation illegaler Migration spezialisiert hat. Dies teilte der Pressedienst der moldawischen Grenzpolizei am Montag, den 1. April mit.

Die Operation war das Ergebnis einer komplexen Untersuchung, die sich über acht Monate hinzog und in deren Verlauf die Mitglieder der Gruppe sowohl in der Ukraine als auch in Moldawien identifiziert und dokumentiert wurden.

Ende letzter Woche wurden zwei moldawische Verdächtige in der Strafsache durchsucht und wichtige Beweise für den Beginn des Prozesses gesammelt. Auch moldawische Strafverfolgungsbeamte sind im Visier der strafrechtlichen Ermittlungen.

Es wird festgestellt, dass die Mitglieder der Gruppe in Moldawien und der Ukraine nach einem gut ausgearbeiteten Plan mit klar definierten Rollen gehandelt haben. Es gelang ihnen, die illegale Einreise ukrainischer Männer in die Republik Moldau zu organisieren und dafür zwischen 4.000 und 4.000 Euro zu verlangen.

Die Organisatoren der Gruppe transportierten die ukrainischen Männer von Winnyzja nach Iampol, über den Fluss Dniester und von dort nach Chisinau, von wo aus sie ihre Reise in die Europäische Union fortsetzten.

Die drei ukrainischen Migranten wurden am internationalen Flughafen von Chisinau entdeckt, als sie versuchten, in die EU auszureisen, ohne legal nach Moldawien eingereist zu sein.

Ein moldawischer Staatsbürger und sein ukrainischer Gefolgsmann wurden bereits verurteilt.