​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Verteidiger haben über Nacht acht russische Angriffsdrohnen zerstört. Darüber berichtete am Morgen des Donnerstag, 22. Februar, der Pressedienst der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„In der Nacht zum 22. Februar 2024 griff der Feind zehn Angriffsdrohnen vom Typ Shahed aus dem Gebiet von Primorsko-Achtarsk (Russische Föderation) und eine Anti-Radar-Rakete X-31P aus den Gewässern des Schwarzen Meeres an. Acht Drohnen wurden in den Regionen Poltawa, Dnipropetrowsk, Saporischschja und Charkiw zerstört“, heißt es in dem Bericht.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine am Dienstag, den 20. Februar, zwei Raketen des Mehrfachraketenwerfersystems HIMARS auf dem Schießplatz in der Nähe des Dorfes Trudowskoje im Bezirk Wolnowacha der Region Donezk abgeschossen haben. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich Soldaten der 36. motorisierten Schützenbrigade der Garde in Formation auf dem Schießplatz. Es wurde berichtet, dass mindestens 60 feindliche Kämpfer zerstört wurden.