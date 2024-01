Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das State Bureau of Investigation hat den ukrainischen Streitkräften 26.000 Tonnen Metallprodukte übergeben, die einem Unternehmen aus Weißrussland gehören. Dies teilte der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Freitag, den 19. Januar mit.

Das Eigentum des weißrussischen Unternehmens fanden Mitarbeiter des State Bureau of Investigation bei einer vorgerichtlichen Untersuchung auf dem Gelände des Seehafens. In der Zollkontrollzone des Zolls von Odessa wurden Betonstahl, Rohre und Stahlknüppel gefunden, deren Eigentümer ein Unternehmen aus Belarus ist.

„Das Eigentum des Aggressorlandes hätte unserer Armee schon fast zwei Jahre lang dienen können, wenn der Zoll es nicht entgegen den Bestimmungen des Gesetzes über die Beschlagnahme von Eigentum während des Kriegsrechts „verloren“ hätte“, stellte das State Bureau of Investigation fest.

Derzeit ist das Eigentum beschlagnahmt worden. Die Streitkräfte der Ukraine haben 412 Waggons mit Metallprodukten für den Bedarf der Streitkräfte der Ukraine umgeladen. Der ungefähre Wert der Waren beträgt mehr als 61 Millionen Dollar.