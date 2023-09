Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Teil des Dorfes Opytne befreit - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Truppen haben einen Teil des Dorfes Opytnoje in der Nähe von Awdijiwka in der Region Donezk befreit. Dies berichtete die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar während der Aufnahme aus dem Militärischen Medienzentrum am 11. September.

„Es gab Bewegung in der Gegend von Opytnoye, die Verteidigungskräfte haben einen Teil dieser Siedlung besetzt“, sagte sie.

Die stellvertretende Leiterin des Verteidigungsministeriums fügte hinzu, dass die ukrainischen Streitkräfte im Laufe der Woche auch Teilerfolge in den Gebieten Nowomajorskoje, Kleshchyiwka und Andrijiwka in der Region Donezk erzielt haben und sich an den erreichten Grenzen konsolidieren konnten.

Sie fügte hinzu, dass die ukrainischen Streitkräfte in Richtung Bachmut „den Feind aus den besetzten Stellungen verdrängen“ und es dort „gewisse Fortschritte“ gebe.