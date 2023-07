Die ukrainischen Streitkräfte haben erklärt, warum die Russische Föderation Zivilisten durch die besetzten Gebiete jagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach der Sprengung der Krim-Brücke haben die Russen damit begonnen, zivile Fahrzeuge von der Krim durch die von ihnen vorübergehend besetzten Gebiete in die Russische Föderation zu schicken. Nach Angaben von Natalia Humenjuk, der Sprecherin des operativen Kommandos des Südens, werden sie auf diese Weise von Zivilisten gedeckt, um militärische Ressourcen durch den Süden der Ukraine zu bewegen. Darüber sagte sie am Dienstag, 18. Juli, in der Sendung des TV-Marathon.

„Derzeit leiten die Invasoren durch die besetzten Gebiete im Süden der Ukraine zivile Fahrzeuge um, die sich in Richtung der beschädigten Krim-Brücke angesammelt haben“, sagte sie.

„Es ist klar, dass die durch die Zivilbevölkerung ausgedünnten Fahrzeuge weniger anfällig für die Waffen der Verteidigungskräfte sind“, sagte sie.

Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass dadurch die Logistik der Besatzer verlangsamt wird.

„Denn die Zahl der Fahrzeuge nimmt zu, und das wird die schnelle Lieferung von Munition und Ausrüstung der Russen an die Front behindern“, schloss sie.