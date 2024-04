Die ukrainischen Streitkräfte haben die Information über den Abzug der Abrams-Panzer von der Frontlinie als Fälschung bezeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die 47. separate mechanisierte Brigade hat die Information der Associated Press, dass die Verteidigungskräfte die der Ukraine zur Verfügung gestellten US-Panzer vom Typ Abrams wegen der Gefahr von Angriffen durch russische Drohnen von der Frontlinie abgezogen haben, als Fälschung bezeichnet.

Die Brigade veröffentlichte einen Screenshot der Nachricht in Telegram mit einem Link zur Associated Press Story mit der Aufschrift Fake.

„Die Panzer leisten auf dem Schlachtfeld gute Arbeit und wir werden dem Feind sicher nicht verheimlichen, was ihn normalerweise dazu bringt, sich zu verstecken. Ganz zu schweigen davon, dass wir unsere Infanterie ohne eine so starke Feuerunterstützung zurücklassen. Aber zu welchem Zweck, wo und was die ukrainischen Streitkräfte umgestoßen werden, dazu werden wir uns nicht öffentlich äußern.